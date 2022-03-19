Борис Джонсон считает, что сейчас нельзя допускать попыток нормализации отношений с Владимиром Путиным

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19 марта 2022, 16:31 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, Mihkel Maripuu/globallook.com

Действия президента РФ в ситуации с Украиной объясняются тем, что он опасается «цветной революции» в России по типу украинского Майдана. Такое мнение высказал в субботу премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая на съезде Консервативной партии.

Владимир Путин «испугался применения украинской модели к себе и России», заявил британский премьер. Он считает, что в сегодняшней ситуации Западу нельзя повторять ошибок 2014 года и предпринимать попытки нормализовать отношения с нынешним российским руководством.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», - сказал Джонсон.

Ранее британский премьер предрек Западу «трудные времена», после того как придется отказаться от российских энергоресурсов. Однако, по его мнению, сделать это необходимо, чтобы остановить «буллинг» со стороны Кремля.