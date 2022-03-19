На Кубани открылся первый Центр справедливости

Аргументы Недели. Кубань → Политика 13+

19 марта 2022, 09:15

Инициатива принадлежит партии «Справедливая Россия - За правду»

На открытие Центра справедливости в столицу Кубани приехал депутат Государственной Думы РФ от СРЗП Дмитрий Гусев.

- Центр справедливости создан для того, чтобы любой человек мог в одном месте получить помощь в решении самых различных проблем. Здесь, на Мира, 28 уже работает Центр защиты прав граждан, где оказывают не только консультационные услуги по отстаиванию законных интересов людей. Зачастую наши однопартийцы и сторонники принимают непосредственное участие в восстановлении справедливости, контролируя весь процесс и на давая чиновникам забыть о проблеме. Здесь же располагается моя приемная как депутата Госдумы РФ, что позволяет принимать информацию из первых уст и помогать в решении самого различного спектра вопросов. Также в этом помещении работает благотворительный фонд «Добро и дело», который в данный момент сосредоточен на сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР. Таким образом, Центр справедливости дает возможность людям и решить свои наболевшие вопросы, и помочь тем, кто нуждается в поддержке, - сказал Дмитрий Гусев после торжественного перерезания красной ленточки.

- Центр справедливости – это еще один шаг к построению справедливого общества. И очень правильно, что такой центр появился именно сейчас, когда всем нам необходимо объединиться для того, чтобы преодолеть сложный период, в котором мы все находимся, - выступил депутат городской Думы Краснодара, член СРЗП Геннадий Уфимцев. – Хочу поблагодарить жителей нашего города и всего края за активную и правильную гражданскую позицию, яркой иллюстрацией которой являются огромные объемы гуманитарной помощи, которую люди оказывают. Наши сторонники в фонде «Добро и дело» работают практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть принять продукты питания и предметы первой необходимости, а затем сформировать их и отправить тем, кто в них нуждается – жителям ЛДНР. Помогать друг другу – это и есть путь к построению цивилизованного и справедливого общества, к которому мы стремимся.

После открытия Дмитрий Гусев вручил наиболее активным членам партии «Справедливая Россия – За Правду» благодарственные письма, за подписью лидера эсеров Сергея Миронова: «За оказанную гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины, за милосердие и гуманизм, за проявленное неравнодушие к судьбе украинских братьев и сестер». Их получили Денис Хмелевской, Геннадий Уфимцев и другие партийцы.

- Наша партия всегда находится в самой гуще событий и мы делаем все возможное, чтобы быть максимально близкими и доступными для всех граждан нашей великой страны. У меня нет сомнений в том, что Центр справедливости станет таковым в полной мере, потому что люди по своей природе стремятся к правде, - подвел итог Дмитрий Гусев.