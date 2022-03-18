Путин обсудил ход спецоперации на Украине с постоянными членами Совбеза

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18 марта 2022, 14:25 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 18 марта, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проведение специальной операции Вооруженных сил страны на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на совещании обсуждалась текущая международная ситуация, кроме того был продолжен обмен мнениями по спецоперации России на Украине. Владимир Путин проинформировал участников мероприятия о своих международных телефонных контактах.

Известно, что на совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер ГД Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.