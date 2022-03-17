Дмитрий Медведев: у Запада не получится «раздербанить на части» Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 10:51

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Запада не получится «раздербанить на части» Российскую Федерацию. Об этом в своем первом посте в Telegram написал заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы».

По словам Медведева, оппоненты РФ хотят ее «загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира».

«Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше – раздербанить на части», — указал на планы Запада политик.

Он заверил, что данные замыслы реализованы не будут.

«Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны», — говорится в публикации Дмитрия Медведева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все поставленные задачи в спецоперации на Украине будут решены.