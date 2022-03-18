Путин заявил, что российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан на Украине

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18 марта 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пятницу, 18 марта, отметил, что российские военные на Украине делают все возможное в целях сохранения жизни мирных жителей.

Разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся по инициативе Берлина. Стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины.

Глава РФ подчеркнул, что российские военнослужащие прилагают усилия, чтобы сохранить жизни простых граждан, в частности, посредством организации безопасных коридоров для выхода людей из населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий.