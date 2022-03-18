Глава чешского Минобороны Чернохова заявила, что власти Германии передумали размещать военных в Чехии

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18 марта 2022, 12:45 Источник: РИА "Новости"

военные, pixabay.com

Глава чешского Министерства обороны Яна Чернохова заявила в пятницу, что Германия отказалась от идеи разместить на территории Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии.

В минувшую среду после завершения встречи глав минобороны стран-членов Североатлантического альянса Яна Чернохова сообщила, что часть немецких военнослужащих могла бы быть размещена в Чехии. Сегодня, однако, стало известно, что Берлин от этой идеи отказался.

Известно, что контингент НАТО, который планируется разместить на территории Словакии для усиления восточного фланга альянса, может состоять из 700 военнослужащих ФРГ, 600 – Чехии, 400 – США, 200 – Нидерландов, а также по 100 – из Польши и Словении.