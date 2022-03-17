Макрон заявил, что не отказывается от своих слов про «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках большой пресс-конференции, в ходе которой он представляет свою предвыборную программу, заявил, что не отказывается от своих слов о "смерти мозга" НАТО.
Эммануэль Макрон, однако, выразил сегодня мнение, что Российская Федерация для Североатлантического альянса "электрошоком".
По словам французского лидера, РФ придала "стратегическую значимость" НАТО и сделала данную организацию "еще более необходимой".
Ранее сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил мнение, что ситуации на Украине можно было бы избежать, в частности, если бы Североатлантический альянс прислушался к предупреждениям о нерасширении блока на восток.