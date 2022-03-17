Макрон заявил, что не отказывается от своих слов про «смерть мозга» НАТО

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17 марта 2022, 21:06 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках большой пресс-конференции, в ходе которой он представляет свою предвыборную программу, заявил, что не отказывается от своих слов о "смерти мозга" НАТО.

Эммануэль Макрон, однако, выразил сегодня мнение, что Российская Федерация для Североатлантического альянса "электрошоком".

По словам французского лидера, РФ придала "стратегическую значимость" НАТО и сделала данную организацию "еще более необходимой".

Ранее сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил мнение, что ситуации на Украине можно было бы избежать, в частности, если бы Североатлантический альянс прислушался к предупреждениям о нерасширении блока на восток.