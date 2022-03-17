Президент ЮАР Рамафоса заявил, что НАТО спровоцировала конфликт на Украине

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17 марта 2022, 16:27 Источник: РИА "Новости"

президент ЮАР Сирил Рамафоса, Tobias Schwarz/dpa

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил мнение, что ситуации на Украине можно было бы избежать, в частности, если бы Североатлантический альянс прислушался к предупреждениям о нерасширении блока на восток.

Сирил Рамафоса подчеркнул, что НАТО следовало прислушаться к предупреждениям собственных лидеров и официальных лиц, которые несколько лет предупреждали, что расширение альянса на восток может стать причиной серьезной нестабильности в регионе.

По словам политика, некоторые люди хотят, чтобы ЮАР заняла более "враждебную позицию" по текущей ситуации на Украине, однако подход властей республики заключается в том, чтобы необходимо добиться "прочного урегулирования конфликта".