Депутат Шеремет сравнил Байдена с капитаном «Титаника» и заявил, что он ведет свою страну к неизбежному краху

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2022, 08:31 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что помощь американского лидера Джо Байдена Украине является антироссийским выпадом, а также сравнил президента США с капитаном "Титаника".

Ранее стало известно, что на этой неделе США передадут украинской стороне оборонную помощь на сумму один миллиард долларов.

Михаил Шеремет выразил мнение, что Джо Байден подобными действиями приближает свою страну не только к экономическому, но и к политическому краху. Депутат ГД заявил, что США неизбежно столкнутся с "айсбергом нерешаемых проблем", вследствие чего президент страны все больше напоминает капитана "Титаника", который ведет "корабль" к гибели.

Шеремет добавил, что Байден своей враждебной и агрессивной политикой подвергает угрозе благополучие всего американского народа.