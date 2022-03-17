Президент США Байден намерен пригрозить Китаю последствиями за поддержку спецоперации России на Украине

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17 марта 2022, 22:27 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден намерен сообщить руководству Китая, что Вашингтон предпримет меры, если станет известно, что Пекин поддерживает действия РФ на Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Предполагается, что Джо Байден завтра проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и ясно даст ему понять, что Пекин понесет ответственность за любые действия "по поддержке российской агрессии".

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает призывать все государства, особенно те, которые имеют "непосредственное влияние на РФ", использовать любые способы воздействия, чтобы заставить Москву завершить спецоперацию на Украине.