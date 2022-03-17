Минобороны: ВС России в течение дня уничтожили 29 военных объектов Украины

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17 марта 2022, 19:39 Источник: ТАСС

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации вечером в четверг, 17 марта, сообщили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация страны в течение дня поразили 29 военных объектов Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что на Украине сегодня были уничтожены установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, среди которых один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов с боеприпасами, а также четырнадцать мест скопления боевой техники.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили сегодня, что авиация и ПВО России сбили в воздухе в районе населенного пункта Белки один украинский вертолет Ми-24 и пять беспилотников, в частности, один "Bayraktar ТБ-2".