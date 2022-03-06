Минобороны РФ: истребитель Су-34 высокоточным ударом уничтожил военный объект украинских националистов

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6 марта 2022, 12:05 Источник: РИА "Новости"

Су-34, mil.ru

В Министерстве обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 марта, сообщили, что фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов.

Уточняется, что экипаж российского самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения ликвидировал объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик произвел пуск управляемой ракеты "воздух - поверхность", а затем с набором высоты ушел на боевой разворот.