МИД России: продолжительность спецоперации на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования Москвы

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17 марта 2022, 11:50

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Продолжительность специальной операции на Украине, стартовавшей 24 февраля, будет зависеть от готовности Киева выполнить требования Москвы. Об этом заявило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Продолжительность спецоперации на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования России», — процитировал сообщение дипломатического ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также в МИД указали на то, что операция не преследует цель разрушить государственность Украины или свергнуть президента страны Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ДНР продемонстрировала на видео продвижение бойцов республики, штурмующих город Мариуполь.