Народная милиция ДНР показала на видео продвижение бойцов республики, штурмующих Мариуполь

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17 марта 2022, 11:22

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция ДНР продемонстрировала на видео продвижение бойцов республики, штурмующих город Мариуполь. Ролик, носящий название «Штурмовые группы НМ ДНР на улицах Мариуполя», был размещен сегодня в Telegram-канале ведомства.

«Военнослужащие Народной Милиции ДНР проводят активную зачистку улиц Мариуполя от украинских националистов и военнослужащих оккупационных сил Украины», — говорится в описании выложенной видеозаписи.

Ранее в четверг сообщалось, что подразделения ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. С соответствующим заявлением выступил представитель НМ Эдуард Басурин.