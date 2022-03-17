Народная милиция ДНР показала на видео продвижение бойцов республики, штурмующих Мариуполь

Народная милиция ДНР продемонстрировала на видео продвижение бойцов республики, штурмующих город Мариуполь. Ролик, носящий название «Штурмовые группы НМ ДНР на улицах Мариуполя», был размещен сегодня в Telegram-канале ведомства.
«Военнослужащие Народной Милиции ДНР проводят активную зачистку улиц Мариуполя от украинских националистов и военнослужащих оккупационных сил Украины», — говорится в описании выложенной видеозаписи.
Ранее в четверг сообщалось, что подразделения ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. С соответствующим заявлением выступил представитель НМ Эдуард Басурин.