Президент РФ: «Империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости»

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16 марта 2022, 17:31

Кремль,Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Политикой антироссийских санкций Запад наносит вред не только России, но и себе. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания в среду, 16 марта, по поддержке регионов и текущей обстановке.

«Санкции против России бьют по самим европейцам и американцам, "не надо перекладывать с больной головы на здоровую"», − сказал в своем выступлении президент.

Причем власти западных стран убеждают свое население, что возникшие трудности являются результатом действий Москвы, что само по себе – ложь. Амбиции Запада стали камнем преткновения для всего мира, причем все это обрушило миф о «золотом миллиарде».

«США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив её резервы. Россия в отличие от западных стран будет уважать право собственности. «Империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости, Россия продолжит доводить свою позицию для всего мира», − цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

В своих попытках навредить России Запад, по мнению российского лидера, делает ставку на «пятую колонну», пытается расколоть общество.

Однако произвол противников не достигает своих целей. «Санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины земного шара», − констатирует президент.