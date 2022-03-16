Лавров: есть определенная надежда на достижение компромисса в переговорах России и Украины

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16 марта 2022, 12:05 Источник: РБК

Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Переговорный процесс с Украиной идет непросто, но надежда на достижение компромисса есть. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, украинской стороны, в том числе сотрудники офиса президента Зеленского», - сказал Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своем видеообращении в среду заявил, что позиции сторон в переговорном процесс звучат уже реалистичнее.