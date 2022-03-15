Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу в конце марта

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15 марта 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Во вторник, 15 марта, стало известно, что в конце марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетит Брюссель и примет участие во внеочередном саммите лидеров стран-членов НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с представителями средств массовой информации сегодня вечером сообщила, что саммит, в рамках которого главы государств намерены обсудить ситуацию на Украине, состоится 24 марта.

Подчеркивается, что в ходе своего визита в Европу Джо Байден также намерен принять участие в саммите Европейского совета.