Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена

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15 марта 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Во вторник, 15 марта, стало известно, что Россия ввела персональные санкции против президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД подчеркнули, что с 15 марта в российский "стоп-лист" на основе взаимности включаются президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны страны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Подобные меры были приняты в ответ на серию беспрецедентных санкций, которые, в частности, запрещают высшим должностным лицам Российской Федерации въезд на территорию Соединенных Штатов.