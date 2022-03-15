Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена

Во вторник, 15 марта, стало известно, что Россия ввела персональные санкции против президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел РФ.
В МИД подчеркнули, что с 15 марта в российский "стоп-лист" на основе взаимности включаются президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны страны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.
Подобные меры были приняты в ответ на серию беспрецедентных санкций, которые, в частности, запрещают высшим должностным лицам Российской Федерации въезд на территорию Соединенных Штатов.