США намерены спровоцировать третью мировую войну вводом торгового эмбарго и перекрытием морских путей для России?

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15 марта 2022, 16:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Америка может ввести полное эмбарго на торговлю с Россией и перекрыть ей доступ к международным морским путям. Об этом сообщило издательство «Коммерсантъ», ссылаясь на журналистку телеканала CNBC Кайла Тауш, рассказавшую о неопубликованном интервью заместителя министра финансов США Уолли Адейемо. Такое решение можно рассматривать, как открытое объявление войны. Похоже, в Вашингтоне прогрессирует массовая деменция и там все политики скопом уверовали в своё бессмертие. Всё идёт к развязыванию ядерной войны.

Для действий против российского торгового флота Вашингтону придётся использовать боевые корабли ВМС США. Это, без сомнения, спровоцирует боевые действия между американским и российским военными флотами. Даже если Москва, пытаясь избежать Третьей мировой войны, откажется от нахождения своих вымпелов в любой точке мирового океана. Она сохранит за собой право вести морскую торговлю на Дальнем Востоке и использовать Северный морской путь (СМП). ВМС США придётся заниматься пиратством в Восточно-Китайском и Японском морях, а также на линиях, которые проходят через северную часть Тихого океана вдоль российских берегов. Однозначно Россия организует здесь оборону и деблокаду морских линий ведущих к началу СМП. Боевые корабли США окажутся под огневым воздействием Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, береговых противокорабельных ракетных комплексов и российской морской авиации. Так же, однозначно, на усиление ТОФ придут надводные и подводные корабли Северного флота, вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Циркон». ВКС РФ перебросят на Дальний Восток воздушные платформы - носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Более того этот, произвол ВМС США не понравится Китаю, флот которого за последнее десятилетия значительно окреп, и на вооружении НОАК есть гиперзвуковые ракеты. Впрочем, и этого может не понадобиться. Окончательно, навсегда решить все споры между Москвой и Вашингтоном в состоянии массированный ядерный удар. И, похоже, Штаты провоцируют именно исполнение такого сценария развития российско-американского конфликта.

Все остальные ограничения, поданные большим списком, уже не имеют никакого значения. Будь то, запрет на экспорт никеля, урана и алюминия, а также сокращения криптовалютных операций для России или новые санкции в отношении российских предпринимателей и политиков. По словам Кайлы Тауш, - вышеперечисленные предложения «находятся на столе» в правительстве США. Меры могут войти в следующие санкционные пакеты против России. Не понимаю, как можно об этом говорить так спокойно. И совершенно не понимаю, о чём думают эти янки. Или там у них уже думать нечем - мозг высох?

Впрочем, для руководства США есть один выход в случае введения эмбарго, а главное - перекрытия морских международных путей. Решение принять, но не выполнять его вовсе. Но, и это подвесит мир на тонкой нитке исчезающей надежды, что ядерной войны всё же удастся избежать.