Проект резолюции, который Москва предложит принять Совбезу ООН, призывает к прекращению огня на Украине

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15 марта 2022, 20:43 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

В проекте резолюции Российской Федерации, которую, как сообщается, Москва предложит принять Совету безопасности Организации Объединенных Наций, содержится призыв к прекращению огня на Украине.

В документе говорится, что Россия призывает к прекращению огня на территории Украины, достигнутому путем переговоров в целях обеспечения быстрой, безопасной, добровольной, а также беспрепятственной эвакуации из страны всех гражданских лиц.

Москва отмечает, что заинтересованные стороны для реализации данного плана должны договориться о гуманитарных паузах.