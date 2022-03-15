Проект резолюции, который Москва предложит принять Совбезу ООН, призывает к прекращению огня на Украине

В проекте резолюции Российской Федерации, которую, как сообщается, Москва предложит принять Совету безопасности Организации Объединенных Наций, содержится призыв к прекращению огня на Украине.
В документе говорится, что Россия призывает к прекращению огня на территории Украины, достигнутому путем переговоров в целях обеспечения быстрой, безопасной, добровольной, а также беспрепятственной эвакуации из страны всех гражданских лиц.
Москва отмечает, что заинтересованные стороны для реализации данного плана должны договориться о гуманитарных паузах.