Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что Россия эвакуировала с территории Украины почти 260 тысяч человек

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15 марта 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

беженцы, Vaclav Salek/CTK

Начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник сообщил, что Россия без участия киевских властей эвакуировала с территории Украины около 260 тысяч человек, в частности, 56 тысяч детей.

Уточняется, что российская сторона эвакуировала людей из опасных зон на украинской территории, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Михаил Мизинцев уточнил, что за прошедшие сутки границу Российской Федерации пересекли 1 368 личных автомобилей, а за все время специальной операции РФ на Украине – больше 29 тысяч.