В Минобороны заявили, что Украина согласовала три из десяти предложенных гумкоридоров, но ни одного в РФ

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15 марта 2022, 18:41 Источник: ТАСС

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил во вторник, 15 марта, что Украина согласовала три из десяти предложенных российской стороной гумкоридоров.

Михаил Мизинцев сообщил, что ни один гуманитарный коридор в Россию Киевом вновь не был подтвержден, что в очередной раз демонстрирует безразличие действующей на Украине власти к своему народу.

Подчеркивается, что по состоянию на 15 марта РФ предоставила гумкоридоры на Киевском, Черниговском, Сумском, а также в Харьковском направлениях в Россию, а также в сторону западных украинских границ.