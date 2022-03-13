Зеленский заявил, что в субботу все согласованные гуманитарные коридоры на Украине работали

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13 марта 2022, 09:05 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в минувшую субботу все согласованные гумкоридоры из ряда населенных пунктов страны работали. По ним за один день были эвакуированы 12 729 человек.

Владимир Зеленский также сообщил, что гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен днем в воскресенье, 13 марта.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в свою очередь предоставила информацию о том, что вчера в течение дня в стране функционировали девять из четырнадцати гуманитарных коридоров.