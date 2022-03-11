Начальник НЦУО РФ Мизинцев: украинская сторона согласовала два из десяти предложенных Россией гумкоридоров

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11 марта 2022, 18:32 Источник: ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в пятницу, что украинская сторона согласовала два из десяти предложенных российской стороной гумкоридоров.

Михаил Мизинцев уточнил, что Россия в соответствии со взятыми на себя обязательствами и исключительно в гуманных целях Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени в пятницу открыла десять гуманитарных коридоров в целях осуществления эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, а также из Мариуполя.

Отмечается, что украинская сторона согласовала только два предложенных Москвой гумкоридора – на киевском и мариупольском направлениях. Мизинцев обратил внимание на то, что официальный Киев дополнительно заявил еще четыре маршрута – из городов Изюм, Энергодар, Волновахи, а также на житомирском направлении. Россия согласилась с ними.