Президент России получил письмо от муниципальных депутатов Москвы в знак поддержки спецоперации по защите ДНР и ЛНР

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15 марта 2022, 19:40

В. Путин, фото с сайта Кремля

Столичные муниципальные округа передали в Кремль послания в поддержку решения президента Владимира Путина о проведении спецоперации военного характера по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Накануне депутаты принесли письма поддержки в приемную администрации президента РФ. Информацию сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова заявила, что прекрасно понятно, президент России Владимир Путин «принял очень важное и очень сложное решение в защиту интересов и нашей страны, и наших братьев-славян из Донецкой и Луганской республик».

Причём поддержку российскому лидеру в письмах подтвердили депутаты всего Северо-Восточного административного округа Москвы.



Поддержали в письменной форме Владимира Путина и муниципальные депутаты столичного округа Рязанский. Представители его отметили, что решение президента России связано помимо защиты ДНР и ЛНР с решением освободить народ Украины от неонацистов и обеспечить безопасность на западных границах России.



Отметим, что накануне официальный Донецк, который 14 марта пережил ракетный удар «Точкой У» со стороны украинских формирований, обратился к Москве за помощью в предотвращении подобных трагедий.