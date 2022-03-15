Постпред РФ при ООН Небензя: «Мы стратегические партнеры с Китаем»

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15 марта 2022, 18:10

Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил важность российско-китайских отношений. Они являются ключевыми в исторической прогрессии и на сегодняшний день.

Такое заявление постпред сделал в ответ на вопрос о публикациях СМИ, касательно помощи Китая по спецоперации на Украине. «Мы стратегические партнеры с Китаем. Мы смотрим на мир и ситуацию в нем схожим образом», − ответил Небензя.

Ранее сегодня глава МИД Китая Ван И обвинил «некоторые силы» Запада в искажении позиции КНР по Украине.