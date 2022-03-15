Глава МИД Китая Ван И обвинил «некоторые силы» Запада в искажении позиции КНР по Украине

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15 марта 2022, 09:12 Источник: "Интерфакс"

Ван И, Li Xin/XinHua/globallook.com

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой испанского МИД Хосе Мануэлем Альбаресом высказал упрек в адрес некоторых государств, которые распространяют дезинформацию, искажающую позицию КНР по украинскому вопросу, сообщило во вторник агентство «Синьхуа».

«Некоторые силы постоянно очерняют объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и распространяют дезинформацию», - приводит агентство слова Ван И.

Глава китайского МИД заявил, что «украинский кризис является результатом накопления и усиления трений в области безопасности в Европе на протяжении многих лет» и выразил надежду, что Россия и Европа «найдут разумные решения своих проблем в области безопасности, чтобы сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности».

Ван И также сообщил испанскому коллеге, что Китай призывает Россию и Украину добиться урегулирования конфликта путем мирных переговоров.

В понедельник в Риме глава канцелярии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины.