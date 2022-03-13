Представители США и Китая встретятся в Риме, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины

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13 марта 2022, 17:48 Источник: ТАСС

Флаги США и КНР, Trotzki, via www.imago/globallook.com

14 марта в Риме запланирована встреча помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Они обсудят украинский кризис и его влияние на глобальную безопасность, сообщается в заявлении Белого дома.

В документе подчеркивается, что встреча пройдет «в рамках текущих усилий, направленных на то, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникации между Соединенными Штатами и КНР».

В качестве тем, которые планируется обсудить на встрече, заявлены «регулирование конкуренции между США и Китаем», а также «воздействие войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность».

Ранее в воскресенье Джейк Салливан сообщил, что США предостерегли Китай от попыток помочь России обойти санкции Запада.