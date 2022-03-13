Джейк Салливан: США не потерпят, если Китай попытается помочь России обойти санкции

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13 марта 2022, 17:29 Источник: ТАСС

Джейк Салливан, Shawn Thew - Pool via CNP/globallook.com

Белый дом предостерег Китай от попыток помочь России уклониться от западных санкций. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы передали Пекину, что не потерпим, чтобы какая-либо страна компенсировала России потери из-за санкций», - заявил он.

Вместе с тем помощник Байдена не стал прямо отвечать на вопрос, существует ли в таком случае возможность введения санкций в отношении самого Китая.

«Я не буду публично озвучивать угрозы, но скажу, что мы заявляем Китаю, напрямую по непубличным каналам, что без сомнения будут последствия в случае попыток помочь России уклониться от санкций или компенсировать их», - подчеркнул Салливан.

В воскресенье глава французского МИД Ле Дриан анонсировал новый пакет санкций Евросоюза в отношении России.