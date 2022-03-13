Глава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции против России будут приняты в воскресенье и начнут действовать немедленно

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13 марта 2022, 16:33 Источник: "Интерфакс"

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

В Брюсселе в воскресенье состоится внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС, на котором будет принят новый пакет санкций в отношении России. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, они вступят в действие немедленно.

Как сообщил Ле Дриан, санкции введут запрет на импорт сталелитейной продукции из России, любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в РФ, экспорт из стран ЕС предметов люкса в Россию. Также будет расширен санкционный список олигархов. Об этом глава МИД Франции рассказал в эфире радиостанции France Inter.

Подчеркнув, что санкции вступают в силу немедленно, Ле Дриан сказал, что никогда до этого Евросоюз не принимал подобные решения так быстро.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать, что санкции против РФ коснутся поставок нефти и газа в Европу, Ле Дриан процитировал высказывание Эммануэля Макрона о том, что «любые варианты на столе» и табу «не существует».

Внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС, на котором будет обсуждаться новый пакет антироссийских санкций, начнется в воскресенье в 18.00 по времени Москвы.

Как сообщалось ранее, по итогам телефонного разговора Путина, Шольца и Макрона, состоявшегося в субботу, Елисейский дворец анонсировал в ближайшие часы введение нового пакета санкций.