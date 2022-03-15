Правительство подготовило проект плана по мерам реагирования на санкции Запада

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило проект плана по мерам реагирования на санкции Запада. Согласно последним данным, в этом документе более ста инициатив.
Речь идет об очень гибком документе, который будет поэтапно и постоянно пополняться и выпускаться в зависимости от ситуации.
Общий объем финансирования данного проекта оценивается примерно в один триллион рублей, заявил Михаил Мишустин в рамках заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики Российской Федерации в условиях санкций. Премьер уточнил, что реализация ряда мероприятий должна быть завершена до конца марта.