Правительство подготовило проект плана по мерам реагирования на санкции Запада

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15 марта 2022, 17:34 Источник: РИА "Новости"

Дом Правительства РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило проект плана по мерам реагирования на санкции Запада. Согласно последним данным, в этом документе более ста инициатив.

Речь идет об очень гибком документе, который будет поэтапно и постоянно пополняться и выпускаться в зависимости от ситуации.

Общий объем финансирования данного проекта оценивается примерно в один триллион рублей, заявил Михаил Мишустин в рамках заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики Российской Федерации в условиях санкций. Премьер уточнил, что реализация ряда мероприятий должна быть завершена до конца марта.