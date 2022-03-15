Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем возвращении из Украины в Россию

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15 марта 2022, 17:04

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 15 марта, рассказал о своем возвращении из Украины в Россию. В аккаунтах чеченского лидера опубликованы видео, на которых Кадыров запечатлен с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

"Вместе с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Ю.Чайкой встретил в грозненском аэропорту имени Ахмата-Хаджи Кадырова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева", - говорится в подписи к видеозаписи.

С 24 февраля на Украине идет спецоперация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что подразделения чеченских силовиков находятся под Киевом. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что находится в Гостомеле (населенный пункт в Киевской области).

Ранее он заявил, что жизнь в освобожденном от украинских националистов Мелитополе постепенно налаживается и заверил, что город Мариуполь скоро «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов».

Кадыров призывал президента Украины Владимира Зеленского связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и признать свое поражение.