Патрушев заявил о наличии документальных подтверждений планов Киева вторгнуться в марте на территории Крыма, ДНР и ЛНР

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15 марта 2022, 16:10 Источник: РИА "Новости"

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил о наличии документальных подтверждений того, что Киев в марте планировал вторжение на территории ДНР и ЛНР, а также в Крым.

По словам Николая Патрушева, документы, в которых содержится информация о планах Киева вторгнуться на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на полуостров, были получены в ходе российской спецоперации на Украине.

Вышеуказанное заявление секретарь Совбеза РФ сделал в Грозном в рамках выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.