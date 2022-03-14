Путин в ходе телефонного разговора с премьером Израиля рассказал про варварский обстрел ВСУ центра Донецка

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14 марта 2022, 22:34

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимиру Путину в понедельник позвонил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Российский президент и израильский премьер обменялись мнениями о ситуации вокруг проведения специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите республик Донбасса.

Путин обратил внимание Беннета на новую варварскую акцию ВСУ. 14 марта украинские военные нанесли ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса. В результате погибли 20 мирных граждан - жителей Донецка. Есть раненные.

Нафтали Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств. Путин поделился с Беннетом оценками переговоров между российскими и украинскими делегациями, проходящих в эти дни в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось».