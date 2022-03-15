Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО

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15 марта 2022, 16:01 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, которая прошла во вторник в формате онлайн, заявил, что надо признать – страна не войдет в НАТО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Киеве годами слышали про якобы открытие двери в Североатлантический альянс, однако недавно услышали, что Украине туда не войти. Политик подчеркнул, что это правда, которую надо признавать.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал ошибку Запада в том, что он давал Украине обещания о ее вступлении в НАТО.