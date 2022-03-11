Боррель назвал ошибкой обещания Запада Украине о ее будущем вступлении в НАТО

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11 марта 2022, 13:16 Источник: "Интерфакс"

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал ошибку Запада в том, что он давал Украине обещания о ее вступлении в НАТО. Это, по его словам, препятствовало сближению с Россией. Об этом Боррель заявил в пятницу в эфире телеканала LCI (Франция).

«Ошибочно давать обещания, которые невозможно выполнить», - сказал Боррель в ответ на вопрос журналистов, было ли ошибкой давать Украине обещания, что она сможет стать членом НАТО.

«Я готов признать, что мы совершили ошибки, мы потеряли возможность для сближения России с Западом», - добавил Боррель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина может выбирать свой путь, стремиться ли к членству в Североатлантическом альянсе или нет. Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад сообщил, что «давно охладел» к идее вступления страны в Североатлантический альянс.