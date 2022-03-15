Аргументы Недели Политика 13+

Песков: президент Путин пока не делал никаких заявлений относительно выхода России из Совета Европы

, 13:07 Источник: ТАСС

Песков: президент Путин пока не делал никаких заявлений относительно выхода России из Совета Европы
Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путина пока не сформулировал свою позицию по поводу выхода России из Совета Европы. Об этом во время пресс-колла во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована - тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно - президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента», - сообщил он журналистам.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что страна больше не намерена участвовать в Совете Европы. Такое решение принято «из-за подрывных действий Запада».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram