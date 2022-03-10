В МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации утром в четверг, 10 марта, сообщили, что страна больше не намерена участвовать в Совете Европы. Такое решение принято "из-за подрывных действий Запада".
В МИД уточнили, что недружественные России государства Евросоюза и НАТО, злоупотребляя абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение СЕ и гуманитарно-правового пространства на европейской территории.
В ведомстве добавили, что Москва не намерена мириться с насаждением порядка, который основан на правилах на замену попираемого Соединенными Штатами Америки и их союзниками международного права. "Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – подчеркнули в МИД.