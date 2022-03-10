В МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы

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10 марта 2022, 10:36 Источник: МИД России

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации утром в четверг, 10 марта, сообщили, что страна больше не намерена участвовать в Совете Европы. Такое решение принято "из-за подрывных действий Запада".

В МИД уточнили, что недружественные России государства Евросоюза и НАТО, злоупотребляя абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение СЕ и гуманитарно-правового пространства на европейской территории.

В ведомстве добавили, что Москва не намерена мириться с насаждением порядка, который основан на правилах на замену попираемого Соединенными Штатами Америки и их союзниками международного права. "Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – подчеркнули в МИД.