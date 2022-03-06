Армения проголосовала против приостановления прав РФ в Совете Европы

В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что страна 25 февраля проголосовала против приостановления прав РФ в Совете Европы, поскольку считает, что подобные меры нужно применять в крайних случаях.
Ранее Совет Европы сообщил, что права России в организации приостановлены, однако речь идет о временной мере. Уточнялось, что страна остается членом СЕ.
В МИД Армении уточнили, что по мнению руководства страны, до принятия решения о приостановлении права на представительство, которое следует применять в крайних случаях, можно было задействовать прочие процедуры, которые существуют в Совете Европы.