Армения проголосовала против приостановления прав РФ в Совете Европы

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6 марта 2022, 13:37 Источник: РИА "Новости"

флаг Армении, pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что страна 25 февраля проголосовала против приостановления прав РФ в Совете Европы, поскольку считает, что подобные меры нужно применять в крайних случаях.

Ранее Совет Европы сообщил, что права России в организации приостановлены, однако речь идет о временной мере. Уточнялось, что страна остается членом СЕ.

В МИД Армении уточнили, что по мнению руководства страны, до принятия решения о приостановлении права на представительство, которое следует применять в крайних случаях, можно было задействовать прочие процедуры, которые существуют в Совете Европы.