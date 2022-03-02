МИД: России не следует платить взносы в Совет Европы в случае неучастия в его работе

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2 марта 2022, 17:03

МИД РФ, Александр Грушко, MFA Russia/ Globallookpress.com

Поскольку Россию отстранили от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и КМСЕ, то и платить взносы в бюджет СЕ Москва не обязана. Такое заявление сделал в среду, 2 марта, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

«Очевидно, если мы не участвуем в полной мере, то конечно, с какой радости мы должны будем платить всё это дело», − цитирует слова чиновника РИА Новости.

Грушко прокомментировал идею сенаторов РФ прекратить выплату членских взносов в бюджет Совета Европы до полного восстановления страны в правах.

Настаивать на выплатах ранее начал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Еврочиновник настаивает, что Россия принципиально должна соблюдать свои финансовые обязательства перед СЕ, даже когда лишена полномочий внутри него.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя временную приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения преступлений, в частности, смертную казнь.