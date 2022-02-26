Медведев назвал приостановку членства России в СЕ «хорошей возможностью вернуть смертную казнь»

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26 февраля 2022, 14:02

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя временную приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения преступлений, в частности, смертную казнь.

"К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае",- написал он в соцсети "Вконтакте".

Кроме того, Медведев назвал приостановку членства в ПАСЕ "неплохим поводом хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".

Ранее сообщалось, что права России в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее приостановлены. При этом страна остается членом СЕ и участником его конвенций.