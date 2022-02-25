В комитете министров Совета Европы пояснили, что РФ остается членом организации и участником ее конвенций

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25 февраля 2022, 20:30 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

В Комитете министров Совета Европы заявили вечером в пятницу, 25 февраля, что права России в организации сейчас приостановлены, однако страна остается членом СЕ и участником его конвенций.

В коммюнике подчеркивается, что ранее сегодня было решено немедленно приостановить права Российской Федерации в комитете и в Парламентской ассамблее на фоне "вооруженного вторжения на Украину".

Вышеуказанное решение означает, что РФ остается членом Совета Европы, а также участником соответствующих конвенций организации. Кроме того, выбранный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от России судья также остается членом суда.