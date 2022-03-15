Представитель МИД РФ Полищук: вопрос о возможности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины нужно адресовать их жителям

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15 марта 2022, 10:26 Источник: РИА Новости

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Вопрос о том, возможно ли возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины, лучше адресовать их жителям, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он рассказал, что у Украины после заключения Минских соглашений была возможность цивилизованно вернуть республики Донбасса «на условиях особого статуса и соблюдения прав и интересов граждан». Однако сейчас, по словам Полищука, ситуация изменилась радикально.

«Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса», - сказал представитель МИД.

И в этой ситуации решение о том, возможен ли возврат республик в состав Украины, по мнению Полищука, должны решать их жители.

«Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», - заявил представитель МИД.