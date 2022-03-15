Джонсон: отказ от российских углеводородов будет болезненным, но это единственный способ заставить Россию «прекратить агрессию»

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15 марта 2022, 08:13 Источник: РБК

Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

Премьер Великобритании Борис Джонсон предрек Западу «трудные времена», после того как придется отказаться от российских энергоресурсов. Однако, по его мнению, сделать это необходимо, чтобы остановить «буллинг» со стороны Кремля. Об этом он написал в своей статье в The Telegraph.

Британский премьер напомнил, что США уже ввели запрет на импорт нефти и газа из России. По его убеждению, то же самое должна сделать Европа, поскольку это единственный способ «заставить Путина прекратить агрессию и уважать международное право».

«Процесс отвыкания от российской нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым», - предположил Джонсон. Однако выразил уверенность, что за счет роста потребления низкоуглеродной энергии удастся не только «покончить с буллингом со стороны Кремля», но и добиться значительного сокращения уровня выбросов в атмосферу.