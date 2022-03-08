Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт российских нефти и газа

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8 марта 2022, 22:05 Источник: ТАСС, РИА Новости

Джо Байден, фото Samuel Corum - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт нефти и газа из России. О подписании указа сообщила во вторник администрация американского президента.

До этого президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины. Он объявил, что "Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики".

"Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США", - заявил глава Белого дома.

Как сказал Байден, США понимают, что их союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей, решение о запрете импорта нефти и газа из РФ ударит и по самим США. По словам Байдена, решение принято после консультаций с союзниками и партнерами по всему миру, но Вашингтон убежден, что должен пойти на такой шаг.

Он подчеркнул, что американцы сплотились для поддержки народа Украины и не намерены участвовать в субсидировании войны.