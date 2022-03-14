Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк шестью минами

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14 марта 2022, 23:01 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/dnr_online_su

Украинские военные в понедельник, 14 марта, вновь обстреляли Донецк. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Ранены пять человек, в том числе ребенок. В сообщении говорится: "21:50 н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 6 мин калибром 120 мм".

До это в 20:00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм. В течение второй половины дня украинские военные обстреляли направления: н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка, н.п. Верхнеторецкое (верхнее) – н.п. Верхнеторецкое (нижнее) - произведено 10 выстрелов из танка, н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 18:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая - выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

По данным представительства ДНР в СЦКК с 17 февраля по состоянию на 22:00 14 марта 2022 года за 26 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 47 мирных жителей, за текущие сутки – 21 человек.

Ранения различной получили 221 мирный житель, в т.ч. 14 детей, по уточненным данным за текущие сутки ранено 40 человек из них пять человек с ранее освобожденных НМ ДНР территорий.

Всего противником выпущено 13671 боеприпас различного калибра, включая 16 ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 542 ракеты РСЗО БМ-21 «Град».