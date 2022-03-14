Песков: Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным

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14 марта 2022, 21:15

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Администрация украинского президента Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом РФ Владимир Путиным. В понедельник об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков на вопрос РИА Новости, был ли запрос о телефонном разговоре в понедельник или на прошлой неделе ответил отрицательно.

Официальный представитель Кремля ранее говорил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.

Переговоры по ситуации на Украине ведут российская и украинская делегации. Глава делегации России - Владимир Мединский.

Сегодня в режиме ВКС прошел четвертый раунд переговоров. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.