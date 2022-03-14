Советник Зеленского Подоляк заявил, что переговоры Украины с РФ идут тяжело

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14 марта 2022, 14:03 Источник: РИА "Новости"

переговоры делегаций РФ и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в понедельник, 14 марта, заявил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут. Ранее начался четвертый раунд обсуждений Киева и Москвы.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская и российская стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные, по сложившейся ситуации. "Коммуникация тяжело, но идет", – отметил сегодня днем советник главы офиса президента Украины.

Подоляк уточнил, что причина разногласий Киева и Москвы заключается в том, что они имеют очень разные политические системы.