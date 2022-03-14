Советник Зеленского Подоляк заявил, что переговоры Украины с РФ идут тяжело

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в понедельник, 14 марта, заявил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут. Ранее начался четвертый раунд обсуждений Киева и Москвы.
Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская и российская стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные, по сложившейся ситуации. "Коммуникация тяжело, но идет", – отметил сегодня днем советник главы офиса президента Украины.
Подоляк уточнил, что причина разногласий Киева и Москвы заключается в том, что они имеют очень разные политические системы.