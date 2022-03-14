Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о «сдержанном оптимизме» в переговорах с Россией

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14 марта 2022, 09:38

место переговоров делегаций России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в понедельник, 14 марта, заявил, что со "сдержанным оптимизмом" оценивает прогресс в переговорах Украины и России.

Михаил Подоляк подчеркнул, что его "осторожный оптимизм" основан на том, что, по его словам, Москва понимает – украинскую сторону "не сломать". Советник главы офиса Зеленского также добавил, что Украина не пойдет на уступки РФ.

Ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что представители Киева в ходе переговоров с делегацией Москвы должны приложить все усилия для организации встречи президентов Украины и РФ.