Зеленский заявил, что делегация от Киева должна договориться о встрече президентов РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 марта, заявил, что представители Киева в ходе переговоров с делегацией Москвы должны приложить все усилия для организации встречи украинского и российского лидеров.
Владимир Зеленский отметил, что представители делегаций Украины и России ежедневно общаются в видеоформате. Политик подчеркнул, что у переговорщиков от Киева есть четкое задание – сделать все для проведения встречи президентов двух стран.
Зеленский назвал это "сложной историей" и "тяжким, но нужным путем", целью которого является получение необходимого для Украины, мира и безопасности результата.