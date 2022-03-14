Зеленский заявил, что делегация от Киева должна договориться о встрече президентов РФ и Украины

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14 марта 2022, 08:28 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, @Dankihot / (dankihot.com)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 марта, заявил, что представители Киева в ходе переговоров с делегацией Москвы должны приложить все усилия для организации встречи украинского и российского лидеров.

Владимир Зеленский отметил, что представители делегаций Украины и России ежедневно общаются в видеоформате. Политик подчеркнул, что у переговорщиков от Киева есть четкое задание – сделать все для проведения встречи президентов двух стран.

Зеленский назвал это "сложной историей" и "тяжким, но нужным путем", целью которого является получение необходимого для Украины, мира и безопасности результата.